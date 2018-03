Flavio Montrucchio ad Alessia Mancini "Non cambierei nulla di te, nemmeno i tuoi difetti"

Alessia Marcuzzi : "Non sono incinta, solo un po'... de panza"

Sorpresa d'amore per, sbarca sull'il maritoAlessia è inconsapevole di quello che l'aspetta e viene mandata sull'isola con il pretesto di aiutare i naufraghi a raddoppiare la razione di riso.Dalla barca spunta all'improvviso Flavio, Alessia è in lacrime e gli urla: "Tu hai la chiave del mio cuore, io ti amo". Ma Flavio non è da meno e la sua dichiarazione fa commuovere tutti: "Sono arrivate parecchie denunce per istigazione, superbia, tirannia e strategia occulta. Tanta gente, però, si è offerta di difenderti perché sei la più dolce, la donna migliore al mondo. Non cambierei nulla di te, nemmeno i tuoi difetti. Ho capito che saresti stato la donna che mi avrebbe cambiato la vita". Entrambi si tuffano in acqua e si baciano appassionatamente.Proprio come è accaduto nella scorsa edizione la coppia Montrucchio-Mancini ha emozionato quanto l'incontro tra Paola Barale e Raz Degan.Aessia Mancini è in nomination e in settimana è entrata in crisi profonda proprio a causa della mancanza degli affetti. Il marito ha colmato quel vuoto, ora Alessia può affrontare la nomination contro Rosa Perrotta e Simone Barbato.