Isola dei Famosi 2022, Ilary Blasi cade in diretta dallo sgabello: «Mi sono sbilanciata»

Incidente in diretta anche per Ilary Blasi. L'Isola dei Famosi 2022 non risparmia nessuno neanche la conduttrice. Tutto filava liscio (stampelle, tutori e stecche a parte) quando ad un certo punto Ilary cade dallo sgabello.

Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono accorsi subito in aiuto. Ma la Blasi è a terra che ride, non riesce a smettere. «Ma cosa è Malgioglio», Savino sdrammatizza ma poi dice: «Sei sicura che stai bene?». Gli opinionisti sono preoccupati ma Ilary è già in piedi. «Mi sono sbilanciata» queste sono le uniche parole che riesce a dire tra le risate.

Il video viene rimandato in loop durante la diretta e va in trend sui social. «Sei iconica anche quando cadi», questo il messaggio che l'account ufficiale del reality le dedica. I telespettatori sul web le fanno l'applauso per come ha reagito all'incidente: «è autoironica» e ancora «l'ha presa con una grossa risata, è fantastica» e poi: «Ilary ci mancavi te per chiudere la giornata. Sei forte. Una risata e tutto passa». Insomma Ilary vince anche da terra. Chapeau.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA