Isola, il sospetto choc: «Un accordo tra Fabrizio Corona e Riccardo Fogli»

di Emiliana Costa

Ultimo aggiornamento: 23:22

Non accennano a placarsi le polemiche per il videomessaggio inviato da Fabrizio Corona all'ex frontman dei Pooh. E a poche ore dall'allontanamento del capostruttura e di alcuni autori del programma, ecco venire fuori una nuova indiscrezione: «».A lanciare la bomba,che scrive: «Dopo la bagarre dell’Isola “Furbizio” Corona sarà confermato come ospite d’onore nella prima puntata del nuovo serale di “Barbarie” d’Urso, come già in scaletta? e soprattutto, sper comunicare i presunti porcini tradimenti della di lui moglie sull’isola dei morti di fama?».Intanto, dal suo profilo Instagram,, nella squadra dell'Isola, rispondendo alle domande dei follower avrebbe detto: «Lo è Celli in tv. Insomma, una situazione (per me) da fermare». Che ci sia un chiarimento il prossimo lunedì in diretta? Staremo a vedere.