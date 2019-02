di Valeria Arnaldi

Querelata per diffamazione daper le accuse che hanno dato il via al cosiddetto- disse che Monte aveva fumato marijuana mentre i “naufraghi” erano riuniti in casa prima della partenza -torna a raccontare la sua verità a. E le dichiarazioni rilasciate in Procura, dove è stata sentita per tre ore.«Mi ha querelata a fine marzo, non ricordo precisamente la data - dice Eva Henger - lui sostiene che l’ho diffamato dicendo che ha fumato canne all’, sono stata chiamata in Procura a dare la mia versione dei fatti». Sul documento con cui è stata convocata la Henger, figura anche Domenica Live.«Giuridicamente il fatto che figuriè incomprensibile, abbiamo cercato di capirlo anche noi», commenta l’avvocato della Henger, su richiesta di Barbara D’Urso.Eva Henger si aspettava che la denuncia potesse arrivare ed ha preparato la sua difesa: «Ho anche altre cose che non ho detto».«Io non ho preso difese o mi sono schierata - dicein collegamento video - sono stata chiamata in ballo da Eva. Io quella che ha visto Eva non l’ho visto. Quello che ho sempre detto è che Monte si faceva le sue sigarette con tabacco e cartine, non avevo confidenza con lui per chiedergli cosa metteva nel tabacco. Non l’ho visto mettere marijuana nelle sue cartine»., ospite in studio, attacca la Rinaldi, riferendosi a delle dichiarazioni da lei rilasciate in passato sul tema, e fatte sentire da Striscia la Notizia.«Era una telefonata privata tra me e Eva o il marito - prosegue Nadia Rinaldi - e la telefonata non è stata passata per intero. Io ho detto tantissime cose in quella telefonata, anche che qualora fosse stata vera la cosa io mi sarei astenuta. L’audio passato da Striscia la Notizia è stato tagliato. E ho trovato molto brutto che quella telefonata peraltro non è stata data quando io ero in Italia ma dopo la mia seconda partenza per l’Honduras. Non mi piacciono questi giochetti».Poi, in studio entracome testimone di quanto accaduto all’Isola dei Famosi. E, a sorpresa, conferma le accuse di Eva Henger.«L’anno scorso c’è stata grande omertà - afferma Cecilia Capriotti - ora, con la querela, la cosa cambia. Francesco Monte lo abbiamo visto fumare tutti quanti, è anche facile dire “non so distinguere se erano canne o sigarette”. Non posso fumare canne, ho sofferto di attacchi di panico, ma riconosco l’odore. Francesco Monte lo ha ammesso, Eva è stata molto attaccata, si parla tanto anche di violenza verbale con le donne, io oggi dico che non l’ho visto farsi una canna, Monte lo ha ammesso, c’è stata un’omertà generale, sarebbe da stupidi continuare a dire che non ha fumato».Eva Henger sostiene che molti altri naufraghi sosterranno la sua tesi.