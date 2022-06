Edoardo Tavassi, dall'Isola al Gf Vip: Signorini cederà alle richieste dei fan del fratello di Guendalina?

Edoardo Tavassi è stato sfortunatissimo all’Isola dei Famosi, dovendo abbandonare in anticipo il programma per via di un problema al ginocchio. Il fratello di Guendalina, però, potrebbe avere una seconda possibilità ed entrare nella casa del GF Vip 7, in partenza a settembre. Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Buddy" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 09:17

