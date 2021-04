Brando Giorgi abbandona l'Isola: «Ha avuto un problema agli occhi, deve tornare in Italia». Il vento dell'Honduras ha fatto più danni della pioggia. Durante la diretta della nona puntata, Massimiliano Rosolino ne ha comunicato il motivo.

Odiato dai naufraghi e ultimo leader dell'Isola dei Famosi 2021, Brando Giorgi ha abbandonato il gioco. A comunicarlo Massimiiano Rosolino durante la diretta della nona puntata. La puntata di questa sera, ricordiamo, in realtà è registrata.

Anche Elisa Isoardi è stata costretta a lasciare temporaneamente Playa Esperanza, anche per lei problemi agli occhi a causa del vento. La conduttrice però rientrerà in gioco, Brando Giorgi no.

«Brando Giorgi - ha detto Rosolino - ha abbandonato il gioco. Deve fare degli accertamenti oculistici, ci sono delle cose che possiamo affrontare qui ma noi dobbiamo tutelare i naufraghi. Deve tornare in Italia».

