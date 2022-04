Blind naufraga sull’Isola dei Famosi, la mamma gli fa causa per ottenere gli alimenti

Blind naufraga nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi e la mamma decide di fargli causa. Blind è diventato famosa con la sua partecipazione a XFactor 2020 e ora, mentre fa parte del reality di casa Mediaset condotto da Ilary Blasi, la mamma Valerica chiede il suo aiuto economico.

Blind (Foto: ufficio stampa Mediaset)

Blind naufraga sull’Isola dei Famosi, la mamma gli fa causa

Valerica Rujan, la madre del rapper naufrago sull’Isola dei Famosi Blind, chiede il suo aiuto. La donna infatti avrebbe presentato in tribunale una richiesta per ottenere il versamento degli alimenti per il suo mantenimento e quello dell'altro figlio, il fratello sedicenne del rapper, che vivrebbero in grandi difficoltà economiche. Secondo quanto riportato dalle testate locali, la richiesta sarebbe stata presentata al Tribunale civile di Perugia, in base agli articoli del Codice Civile che sanciscono l’obbligo di mantenimento in ordine gerarchico, coinvolgendo quindi anche i figli nel caso di genitori in difficoltà. Il caso sarebbe ora al vaglio del giudice, con il cantante, vero nome Franco Rujan, che si sarebbe opposto alla richiesta.

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Aprile 2022, 20:48

