Blind, da X Factor all’Isola dei Famosi: «Ecco come mi è arrivata la proposta»

L’Isola dei Famosi è pronta a tornare su Canale 5 dal 21 marzo con la condizione di Ilary Blasi, affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti e Alvin nel ruolo di inviato. La nuova edizione vanta una ricca lista di concorrenti, fra cui c’è anche Blind, il rapper diventato famoso con la sua partecipazione al talent da casa Sky X Factor.

Blind, da X Factor e all’Isola dei Famosi

Blind passa da X Factor all’Isola dei Famosi. Il rapper, vero nome Franco Rujan, infatti col talent di casa Sky edizione 2020 ha trovato il successo: «È stato un cambio a trecentosessanta gradi rispetto alla mia vita di prima - ha raccontato in un'intervista a "Vanity Fair" - Ho trovato un sacco di fan. Un sacco di persone che mi volevano bene. E la mia musica ha fatto numeri che non mi sarei mai aspettato. È stato tutto talmente veloce che mi sono trovato anche un po’ spiazzato. X Factor ti forma tanto, ma poi il mondo della musica è ancora più ampio. Devi riuscire a fare le scelte giuste».

La chiamata del manager

L’occasione della partecipazione all’Isola dei Famosi è arrivata grazie al suo manager Francesco Facchinetti: «Mi ha detto che si era aperta questa possibilità. Io sono una persona estremamente curiosa e ho subito risposto: “Io direi di sì”. Di sfide ne ho avute tante, nella mia vita. Ne ho vinte molte, con me stesso e con i miei problemi. Mi metto in gioco spesso. Ho pensato che, venendo dal nulla e dalle case popolari, so cosa significa fare la fame oppure soffrire. Quindi, perché no? Anche perché io sono un grande appassionato di reality: li ho sempre seguiti, dal primo all’ultimo».

All’Isola spera di farsi conoscere a ampliare il suo pubblico: «Vado per mettermi in gioco. Avrò l’opportunità di farmi conoscere da un pubblico molto molto più ampio rispetto a quello di X Factor. Un pubblico più adulto, che segue un altro tipo di programmi. Io sono un cantante. Lo sono adesso e lo sarò ugualmente quando uscirò dall’Isola. Io faccio musica. E, le dico la verità, una volta uscito da X Factor, per via della pandemia, non sono riuscito a fare nemmeno una data live. E questa cosa mi ha buttato giù. Spero con questa partecipazione all’Isola di avere un’opportunità in più».

