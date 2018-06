«Il 15 giugno esce il mio nuovo brano 'Risparmio un sognò, scritto da Ultimo, ma che ho sentito subito mio, per la musica e per le parole, perché oggi sono una persona che sta crescendo». Lo ha detto Bianca Atzei a Napoli, dove stasera si esibirà al Napoli Pizza Village sul lungomare. L'artista si è raccontata spiegando che «non sono più così leggera ma non prendo le cose con pesantezza. Quando una storia d'amore finisce magari nei tuoi pensieri e nel tuo cuore c'è una porta aperta ma impari a dedicarti a te stessa, come appunto dice la canzone». E Bianca Atzei al Napoli Pizza Village ha anche confessato a cosa pensava spesso nella sua esperienza sull'Isola dei Famosi: «Pensavo ogni giorno alla pizza. Ne sognavo una alle verdure oppure una semplice margherita con la mozzarella di bufala».



E la pizza è stata protagonista non solo nei forni oggi al Napoli Pizza Village con l'incontro «Pizza e mandolino, da stereotipo ad archetipo del buon vivere», apeto dagli organizzatori del Napoli Pizza Village Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci, in una conversazione su come uno stereotipo della città di Napoli abbia assunto ormai una identità culturale che unisce due tradizioni fondamentali come la pizza e la musica partenopea. Parte dal Napoli Pizza Village anche l'avvicinamento dei Dear Jack al loro nuovo album in uscita l'8 giugno «Non è un caso se...»: «Abbiamo avuto un'esplosione fortissima della nostra carriera negli ultimi anni - spiegano - ma la cosa importate è che in questa giungla quattro siamo sempre stati insieme, guidati dalla passione per la musica. Oggi non cerchiamo la popolarità a tutti i costi ma lavoriamo sulla musica senza affidarci alle macchine che correggono gli errori. Siamo genuini, forse siamo una fuori moda rispetto ai rapper, alla trap». Nell'album ci sono sette brani del loro repertorio riarrangiati e due inediti a cui la band ha lavorato con Federico Zampaglione.

