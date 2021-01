Zaniolo, ex fidanzata Sara, Madalina Ghenea, madre e parenti: tutto pronto in tv per accaparrarsi il sexy-gate all'amatriciana?

L’anno nuovo porta un nuovo osso da spolpare per gli amanti del gossip. Soprattutto per le trasmissioni tv che vivono e fanno ascolti sul genere. C’è un caso Zaniolo tutto da raccontare e approfondire. Che divide i social e in verità anche gli affetti del calciatore della Roma alle prese con tre donne: l’ex Sara Scaperrotta incinta, la presunta nuova fiamma Madalina Ghenea che nega il flirt e ha già messo in campo l’avvocato, la madre di lui Francesca Costa che non nutre simpatie per l’ultima arrivata, come ha confessato a Radio Radio. E poi c’è la Roma che non ha gradito il ballo a torso nudo di Capodanno (con la madre) di Niccolò che sta recuperando da un grave infortunio.

Chi vedremo ospite in tv per primo? Chi sarà la prima trasmissione ad assicurarsi l’ospitata di Zaniolo o della sua ex? O della madre? Sicuramente la complicata love story non è passata inosservata agli occhi di Barbara d’Urso e del suo staff redazionale. Quindi o in prima serata a Live oppure nel pomeriggio di Canale 5 si sta già lavorando al caso. E che dire di Massimo Giletti? Non è l’Arena potrebbe – perché no? – fare un passaggio sulla questione. Del resto Giletti è un grande appassionato di calcio e non gli dispiacerebbe affatto vedere Zaniolo… ma con la maglia della Juve.

Poi ci sono tutti i contenitori del pomeriggio Rai e La7 che stanno affilando le armi. E che dire di Marco Liorni, supertifoso giallorosso? Magari anche lui ci farà un pensierino.

Chi vincerà il Gp Zaniolo in tv? In prima fila il pronostico vede d’Urso e Toffanin con Verissimo in prima fila. Ancora poche ore e il gran prix scatta. Di sicuro Zoro e la Littizzetto saranno pungenti con le loro battute. E se alla fine vincesse Fabio Fazio la corsa all’ospitata tv?

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Gennaio 2021, 13:30

