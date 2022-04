Ultimo e Sangiovanni, come il successo può portarti in psicanalisi

Che cos’è il successo? Il successo è la realizzazione di un obiettivo. È la soddisfazione che si prova tagliando il traguardo. Ti mette le ali. Ma quando si vola troppo alto può capitare di soffrire di vertigini. Ed è proprio in quei momenti che subentrano paura, ansia, insicurezza che ti fanno all’improvviso perdere quota. E allora ti devi fare aiutare. Nel caso dei giovani cantanti ci sono almeno due collezionisti di dischi di platino, amati alla follia, che hanno dovuto fare il pit stop in psicanalisi. Ultimo e Sangiovanni.

Il primo – Ultimo – lo confessò in un’intervista a Leggo nel 2018 dopo che era stato premiato come vincitore delle Nuove Promesse a Sanremo. Alla domanda “Ha paura del successo?” il cantautore rispose: «Ho paura di me. Da quando ho cominciato il tour tartasso due medici, Giampaolo e Maurizio, perché ho la fobia di svenire. Mi sento sempre debole e quindi ho il panico di sentirmi male sul palco. Il successo carica di responsabilità. Io dopo Sanremo sono entrato in psicanalisi, perché mi sento un peso addosso che non volevo. Quello che dici, può cambiare la vita di qualcuno. La psicanalisi dovrebbero farla tutti».

Stesso identico concetto emerge dal monologo di Sangiovanni alle Iene. «Ho iniziato a fare musica perché nessuno mi ascoltava. È stata proprio la musica ad aiutarmi. Poi è arrivato il successo e ho avuto una ricaduta. La soluzione è stata andare in terapia. Qualcuno a cui puoi dire tutto senza avere paura di ferirlo. E non ti giudica. Raccontarsi non è facile. C’è una forma di dignità in ogni forma di dolore. Chiedere aiuto non è una debolezza ma una forza. Fatelo per tornare a volare».

Quindi, la morale è sempre quella (e non è uno spot): il successo e l’insuccesso bisogna imparare a gestirli. Il maestro Kipling aveva la sua teoria: il trionfo e la rovina sono due impostori che vanno trattati allo stesso modo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 19:19

