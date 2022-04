Tanti Amici, meno una... la Celentano

Anche quest’anno Amici di Maria De Filippi si conferma uno dei programmi più visti e più riusciti di questo ventennio. Share e media spettatori altissimi in ogni puntata. I campioni sfornati sono stati numerosi, tutti con collezioni di dischi di platino e partecipazioni sanremesi. Anche quest’anno il cast è stato scelto con cura tra danzatori e cantanti. E sicuramente avremo presto qualche nuovo idolo della piazza. La giuria sembra ben intenzionata a motivare i giudizi, che si possono condividere o non, ma almeno c’è un punto di vista spiegato.

Le squadre sono agguerrite con i loro capitani che sanno fare spettacolo, pungersi nella maniera giusta per far divertire il pubblico (e Maria in primis).

Tanti Amici, dunque, tranne una: Alessandra Celentano. Non c’è puntata che non finisca bersagliata (spesso a ragione) dai social. Dopo l’infelice frase che ha scatenato la protesta dei siciliani ecco la mortificazione nei confronti di un altro concorrente. Ti puoi chiamare Nunzio, Dario o Serena, tanto per la Celentano sei sempre da bocciare, con la mortificazione al posto della motivazione. Sembra davvero che ci trovi gusto a demolire i ragazzi. Mah…

È proprio vero che di Celentano ce n’è uno. Si chiama Adriano.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 13:55

