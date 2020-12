Stefania Orlando vs Maria Teresa Ruta, fu vera gloria?

Per giorni si è tifato per l’una o per l’altra. Tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta il bon ton era rimasto chiuso in bagno. Nella stanza della casa del Grande Fratello Vip si è parlato di lite furibonda tra le due, tra una camicetta e una vestaglia, una valigia aperta e qualche mutanda sparsa qua e là, una «clip» e una «tranvata pazzesca».

Una specie di spot per mostrare tutte le debolezze e le depressioni di chi è costretto al lockdown tra le telecamere. Con il condimento pepato di una valanga di rotture di… varie entità e frittate girate.

Ma siamo sicuri che la cosiddetta lite furibonda sia vera gloria delle contendenti?

Oppure l’hanno dovuta recitare da copione? O magari hanno creduto al serpente tentatore che le ha istigate? Forse non lo sapremo, seppure il sospetto c'è. Del resto sappiamo bene che tipo di macchine da guerra siano gli autori del reality e soprattutto quanto siano determinanti per il copione delle puntate. Pur di avere uno scontro o una situazione che faccia lievitare gli ascolti sarebbero capaci perfino di vendersi la madre.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Dicembre 2020, 21:59

