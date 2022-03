Italia eliminata, squadra che vince non si cambia: nemmeno in Rai

Squadra che vince non si cambia. La Rai cambia la squadra vincente degli Europei e la Nazionale di Mancini perde lo smalto e viene eliminata dal Mondiale. Contro la malasorte ci attacchiamo a tutto. Le decisioni del direttore di Raisport, Alessandra De Stefano, che ha cambiato in corsa la formazione in campo sono paragonabili alla determinazione venuta meno agli azzurri. Magari si è interrotta quella magia che ci ha fatto vincere. Senza Paola Ferrari e Luca Toni non si fa gol. Purtroppo per dirla come l'allora presidente del Catania, Massimino, è mancata l'amalgama. Sia in campo sia tra i microfoni Rai. E anche nel dopo partita la critica a caldo del telecronista Alberto Rimedio è stata messa in dubbio dagli opinionisti Alessandro Antinelli e Lele Adani.

Il caos si colora d’azzurro. Anche in Rai. Antinelli a bordo campo era un amuleto vincente. Perché fargli cambiare ruolo? E la Ferrari conduttrice nel pre e dopo partita portava fortuna. Anche con la sola presenza. Perché cambiare i ruoli vincenti alla vigilia di uno spareggio? Nel calcio la superstizione e la fortuna contano. Eccome se contano. Squadra che vince non si cambia. Almeno nelle partite decisive.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Marzo 2022, 00:00

