La seconda giovinezza di Canale 5

Il Biscione si è dato la carica. E i risultati si vedono. Gli ascolti in prima serata stanno crescendo e la tavola apparecchiata è ricca di appetitose pietanze. Non c’è più Barbara d’Urso la domenica ma c’è Paolo Bonolis che fa più share. Il lunedì e il giovedì scende in campo il reality, con l’Isola dei Famosi che conserva ancora tutto il suo fascino e che – oltre alle affidabili Ilary Blasi e Iva Zanicchi – ha trovato in Tommaso Zorzi un’opinionista con i fiocchi. Non a caso l’occhio lungo di Maurizio Costanzo l’ha già arruolato nella sua squadra.

Il percorso delle prime serate vede al martedì la partita di Champions, che seppure non vede scendere in campo le squadre italiane presenta in cartello sempre big match. Tanto più ora che siamo alle semifinali. Il mercoledì è la serata della fiction, che quando è d’autore (vedi Ferilli e Bova) va forte e non ha nulla da invidiare a quelle trasmesse dalla Rai. Il fine settimana di Canale 5 è scoppiettante con Pio e Amedeo al venerdì e Maria De Filippi con Amici al sabato. Basta guardare gli ospiti dei due comici pugliesi e quelli di Carlo Conti (che fa i miracoli con il suo Top Dieci) per capire la differenza delle due produzioni. Venerdì scorso su Rai1 c’era Giorgia, ma senza togliere nulla alla brava interprete, su Canale 5 Pio e Amedeo hanno potuto schierare Claudio Baglioni, Francesco Totti e Achille Lauro. Tre big che rappresentano una calamita per il telespettatore. E per gli ascolti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 21:42

