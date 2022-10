La direttrice Simona Sala e le quote rosa di Rai2

Simona Ventura, Paola Perego, Elisa Isoardi, Mia Ceran, Greta Mauro, Paola Ferrari sono le nuove punte di diamante del daytime di Rai2. Una rosa messa in campo e diretta da Simona Sala, responsabile dell’intrattenimento daytime Rai. In pratica, a eccezione dei due Pierluigi - Diaco e Pardo - a Rai2 sono state chiamate tutte donne che la tv conoscono bene perché la fanno da anni. Conduttrici che si aggiungono alle star del daytime di Rai1 - Mara Venier, Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Serena Bortone, Francesca Fialdini - ad Anna Falchi di Rai2 e Emma D’Aquino di Rai3.

Questo palinsesto rosa promette di essere apprezzato dal pubblico televisivo. Fatta eccezione però per chi ha il successo consolidato da anni (vedi Mara, Daniele, Clerici ma anche Bortone, Fialdini, Muccitelli e Setta al mattino del weekend) le altre hanno finora avuto risultati altalenanti negli ascolti. Molto dipende pure dalla collocazione e dai competitor in sovrapposizione. La Falchi con Salvo Sottile ai Fatti Vostri sta crescendo di giorno in giorno e ormai può ritenersi soddisfatta. I fedelissimi ci sono.

Probabilmente si aspettavano qualcosa in più per quanto riguarda gli ascolti, la coppia Ventura-Perego e la Isoardi. Va detto che all’ora della domenica in cui vanno in onda non è facile portare a casa risultati eclatanti. Elisa Isoardi, tanto per fare un esempio, è rientrata in video dopo qualche anno, con un format nuovo che la vede itinerante e collocato alla stessa ora in cui c’è Mara Venier su Rai1 e Maria De Filippi su Canale 5.

Bisogna avere un po’ di pazienza anche con Ceran e Mauro, alle prese con trasmissioni nuove, sperimentali che richiedono un po’ di conoscenza da parte dello spettatore. Positivo il rientro di Paola Ferrari – sempre di domenica – che in coppia con Adriano Panatta piace, perché i due dicono le cose in maniera diretta, schietta e senza preamboli. Forse sarebbe il caso di dare più spazio a loro nell’arco del programma, visto che lo share sale quando i due si scambiano idee e giudizi.

