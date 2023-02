Dimissioni Pereira aprono porte Maggio Fiorentino per Fuortes. Nuovi scenari in Rai, ipotesi ticket Sergio-Rossi

Alexander Pereira si dimette da sovrintendente della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino e la decisione apre scenari che potrebbero riguardare i vertici Rai. Le dimissioni di Pereira, infatti, potrebbero aprire la strada all’attuale a.d. della Rai, Carlo Fuortes, in corsa per essere scelto come commissario. Il sindaco Nardella avrebbe già espresso parere favorevole. Tra l’altro una buona via di uscita e prestigiosa per l’ad Rai che in questo periodo vede la sua posizione a Viale Mazzini sotto attacco. Sia per le questioni sanremesi sia per quelle politiche.



Fuortes fu nominato dal governo Draghi e non è un segreto che il governo Meloni voglia cambiare i vertici. Il prossimo 3 marzo ci sarà un cda Rai e si potrebbe anche arrivare alla sfiducia dell’ad. Al momento all’ordine del giorno non c’è nessuna delibera a riguardo, ma gli elementi potrebbero cambiare nelle prossime ore. Una seconda soluzione potrebbe essere quella delle dimissioni di Fuortes, qualora sia intenzionato ad accelerare i tempi per approdare al Maggio Fiorentino. Terza soluzione che si trovi un accordo subito ma si aspetti il mese di aprile e l’approvazione del bilancio Rai per chiudere il mandato in modo onorevole e senza strappi.



Nelle prossime ore l’ad Fuortes dovrebbe incontrare il presidente Meloni e quindi ci potrebbe essere l’attesa schiarita. Per l’eventuale dopo Fuortes la soluzione più gettonata sembra quella che vede il ticket Roberto Sergio-Giampaolo Rossi, il primo a.d. e il secondo d.g. Ma dal cilindro potrebbe pure uscire la soluzione Marcello Ciannamea, stimato e apprezzato da Lega e Forza Italia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Febbraio 2023, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA