Le pagelle della Tv, ecco i nomi di promossi e bocciati

Senza dubbio si può dire che il 2022 televisivo sia stato l’anno di Amadeus. Non solo Sanremo, I Soliti Ignoti, la Lotteria Italia ma anche per gli spettacoli live dell’Arena di Verona e dell’Anno che verrà. In Rai nella stagione autunnale promossi a pieni voti Fiorello, Carlo Conti, Serena Rossi per “Mina Settembre”, Stefano De Martino e Andrea Delogu, “Belve” di Francesca Fagnani, Francesca Fialdini che con i suoi due programmi in palinsesto, il domenicale “Da Noi… A ruota libera” e “Fame d’Amore” in seconda serata su Rai3, ha guadagnato molti punti in classifica.

A Mediaset meritano i voti più alti: Maria De Filippi e Silvia Toffanin, ovviamente, ma anche Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e Teo Mammucari, Alfonso Signorini, Veronica Gentili, tutta la squadra di Striscia e il Costanzo Show. Una citazione la meritano pure Flavio Montrucchio per “Primo Appuntamento”, Maurizio Crozza per i suoi fratelli su Nove, e su Sky Paola Cortellesi per la serie “Petra”, Francesco Montanari con Giancarlo Giannini e tutto il cast della serie “Il Grande Gioco” e Francesca Michielin per il suo “X Factor” che l’ha vista super protagonista nella finale.

Le pagelle:

10 AMADEUS

9 FIORELLO, CARLO CONTI, MARIA DE FILIPPI

8 SERENA ROSSI, STEFANO DE MARTINO, FRANCESCA FIALDINI

7.5 FRANCESCA FAGNANI, IL COSTANZO SHOW, SILVIA TOFFANIN, SABRINA FERILLI, STRISCIA, FRANCESCO MONTANARI E GIANCARLO GIANNINI, PAOLA CORTELLESI

7 ANDREA DELOGU, LUISELLA COSTAMAGNA, GABRIEL GARKO, EMA STOKHOLMA, PAOLA PEREGO E SIMONA VENTURA, MASSIMILIANO OSSINI, FRANCESCO VECCHI, BELEN RODRIGUEZ e TEO MAMMUCARI, VERONICA GENTILI, ALFONSO SIGNORINI, FLAVIO MONTRUCCHIO, MAURIZIO CROZZA, FRANCESCA MICHIELIN

A questo plotone di nomi si aggiungono coloro che viaggiano con il pilota automatico: MARA VENIER, ELEONORA DANIELE, ALBERTO MATANO, SERENA BORTONE, LE FICTION RAI (le soap Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole comprese), ALBERTO ANGELA, LILLI GRUBER, GIOVANNI FLORIS, ENRICO MENTANA, GERRY SCOTTI, FLAVIO INSINNA, MARCO LIORNI, ANTONELLA CLERICI, SALVO SOTTILE e ANNA FALCHI, LORENA BIANCHETTI, BEPPE CONVERTINI, MARCELLO MASI, GABRIELE CORSI, ALESSANDRO BORGHESE e anche MILLY CARLUCCI, seppure quest’anno “Ballando con le Stelle” sia stato più un talk che una gara di ballo.

Promossi perché hanno avuto il coraggio di rimettersi in gioco in programmi nuovi per loro e sperimentali:

6.5 PIERLUIGI DIACO, ELISA ISOARDI, PIERLUIGI PARDO, ALESSANDRO CATTELAN, CATERINA BALIVO, LUCA BARBAROSSA, NICOLA SAVINO

E veniamo ai bocciati. Sicuramente Cristiano Malgioglio per la sua “casa” in prima serata su Rai2, nella quale sono entrati gli ospiti ma non gli ascolti restati sempre piuttosto bassi in fondo al pianerottolo. L’intera giuria di “Ballando con le Stelle” che ha dato vita a uno spettacolo poco edificante, spesso sconcertante a cominciare dai voti sballati ai concorrenti e alle frecce velenose che si sono scagliate. Non arrivano alla sufficienza Ilaria D’Amico e Mia Ceran, alle prese con programmi non facili. In casa Mediaset bocciati Barbara d’Urso che ormai ha perso la sicurezza da star, Enrico Papi, Pio e Amedeo, quest’ultimi non hanno ripetuto le gesta delle precedenti stagioni. La fiction di Canale5 tanto osannata, “Viola come il mare”, ha invece steccato. Anche Myrta Merlino su La7 ha avuto un anno con qualche ombra di troppo. Bocciatissima Alessandra De Stefano. Il suo Circolo dei Mondiali (Bobo Tv compresa) è stato un programma non degno della platea di Rai1. Se fosse andato in onda su RaiSport sarebbe stato meglio. Comunque il voto è bassissimo perché il format è stato un ibrido senza né capo né coda. Sara Simeoni da grandissima campionessa in pedana si è trasformata nella casalinga di Voghera.

Le pagelle:

5 ILARIA D’AMICO, MYRTA MERLINO, PIO E AMEDEO, MIA CERAN

4 CRISTIANO MALGIOGLIO, BARBARA D’URSO, VIOLA COME IL MARE, ENRICO PAPI

3 TUTTA LA GIURIA DI BALLANDO

2 IL CIRCOLO DEI MONDIALI

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 12:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA