Latella a colpi di fioretto, quante stoccate a Casalino

A volte in tv può anche capitare di vedere un’intervista “cazzuta”. In verità non capita spesso perché molti conduttori utilizzano il tappetino quando parlano con l’interlocutore. Soprattutto se davanti hanno un politico. Con le domande che non escono mai dal canovaccio già approvato da portavoce e staff. Ma per una volta è stato proprio un portavoce a trovarsi davanti a una delle poche giornaliste che riesce sempre a tirare fuori un titolo dall’intervista politica.

Vedere su SkyTg24 Rocco Casalino sotto le grinfie di Maria Latella è stato un bel vedere. Come assistere a un combattimento di scherma, a colpi di fioretto nel pieno rispetto però dello spirito olimpico. Maria Latella qualche sassolino se l’è tolto e comunque Casalino ha incassato bene. Alla fine ne esce un confronto vero e senza quell’ipocrisia che spesso si vede in tv.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA