La gazzarra in tv è un oltraggio ai telespettatori. Ci vogliono le regole anche per i talk politici

Guardare il Costanzo Show è come sempre da 40 anni molto istruttivo. Nella prima puntata del nuovo ciclo il diverbio tra Michele Santoro ed Enrico Mentana ha fotografato perfettamente le due facce della stessa medaglia, quella del talk show. Il contenzioso, ovviamente, la guerra in Ucraina. Santoro difendeva l’apertura totale agli ospiti, anche a chi la pensa diversamente sull’invasione, su Putin, sulle armi e sulla Nato. Mentana no: si tratta di un’invasione, Putin si è macchiato di crimini feroci nei confronti degli ucraini, sulla popolazione civile in primis. Costanzo invece ha sottolineato come ora in tv al posto dei virologi “cantanti” vediamo i generali in pensione.

Mentana è sulla linea di Bruno Vespa. Nei loro programmi non hanno invitato i No Vax durante la vaccinazione (Mentana in pratica ha sottolineato come un conto sia la scienza, un’altra cosa la non scienza, quella degli apprendisti stregoni per intenderci). In questo periodo non invitano chi non ammette il fatto che la Russia abbia invaso l’Ucraina. Non la pensano come Vespa e Mentana tutti gli altri a cominciare da Santoro. Non c’è talk oggi dove non ci sia la bagarre che genera stati confusionali. Pacifisti mannari, antiamericani, putiniani che parlano sopra gli altri, i quali a loro volta non si azzittano ma alzano la voce in barba al rispetto e soprattutto alla viva il pollaio. Una gazzarra.

A prescindere dalle posizioni: parliamo dalla parte dei telespettatori che vengono investiti da queste mareggiate televisive. Registi, autori e conduttori dei talk dovrebbero sapere e ricordarselo sempre che quando si urla parlandosi sopra non si fa un bel servizio a chi sta a casa. Il telespettatore non capisce più nulla e cambia canale.

Per questo i talk show dovrebbero seguire delle regole ben precise, come si fa per i confronti elettorali. Anzi mi permetto di suggerire un format. Il Titolo potrebbe essere FUORI I SECONDI. Una conduttrice con il fischietto dell’arbitro. Ogni ospite ha un tesoretto di tempo a disposizione, segmenti da 30 secondi o un minuto max. Quando è il suo turno ha la possibilità di esprimere la propria opinione senza sforare il tempo a disposizione sancito da un gong e soprattutto senza essere interrotto. Con buona pace per le orecchie dei telespettatori. Hai visto mai…

