In tv è Natale pure a luglio

L’estate è un contenitore. Di caldo torrido e di repliche televisive. Da sempre, non è una novità. Tuttavia, assistere a puntate andate in onda nel periodo natalizio ti lascia ancora più perplesso di rivedere Terence Hill nelle vesti Don Matteo quando pure i sassi sanno che se n’è andato. O Paolo Bonolis (che almeno fa ridere) all’ennesima replica di Avanti un altro! Ma se nella replica in onda c’è pure il televoto la frittata è fatta. La finale di Tù sì que vales, riandata in onda sabato sera 9 luglio su Canale 5, era stata trasmessa a dicembre. Maria De Filippi doveva ancora compiere 60 anni, adesso sta andando verso i 61.

Ma non è l’età che fa la differenza bensì i numeri e i codici del televoto e degli sms da contattare. Passi pure il “votate votate” di Belen e gli altri ma almeno togliete dalla messa in onda i numeri da chiamare. Oppure scrivete replica vicino al loro spazio. Anche perché quei pochi che non sanno che la puntata ha già assegnato il vincitore nel 2021 magari provano invano a votare.

Comunque, piena solidarietà a Sabrina Ferilli: quel Giovannino è proprio insopportabile. Uno non lo apprezza neanche in replica. Ti fa proprio venire la voglia di cambiare canale. Ma sì, mettiamo Rai1. C’è Ciao Maschio (in replica ovviamente, del resto siamo a luglio). La puntata sta finendo. Siamo ai saluti della conduttrice Nunzia De Girolamo: «Ciao a tutti e Buona Pasqua!». Maddai! Dopo Natale pure Pasqua. Allora ditelo!

