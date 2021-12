Televisione, format vecchio fa buon brodo (e si cucina gli ascolti)

Il telespettatore è un abitudinario. Fatica a assimilare i nuovi programmi tv, tanto più gli esperimenti. Viene in mente il Da Grande di Alessandro Cattelan, che nonostante sia stato un programma innovativo e ben fatto non ha bucato il video con gli ascolti. Ecco perché i format più vecchi – nel senso che sono nati prima – continuano a collezionare successi. Sono numerosi i superformat trasmessi sulle reti generaliste. Due le pietre miliari: Domenica In, in onda su Rai1 dal 3 ottobre 1976. Giunta alla 46ª edizione, è il contenitore domenicale più longevo della televisione italiana. Il Costanzo show (4462 puntate dal 1982 al 2009 per poi riprendere dal 2015 sempre sulle reti Mediaset) detiene lo scettro della seconda serata, una fascia che vede difendersi bene anche il Porta a Porta di Bruno Vespa, in onda su Rai 1 dal 22 gennaio 1996.

Regina dei format e degli ascolti tv è Maria De Filippi che ha ideato e conduce al pomeriggio Uomini e Donne su Canale 5 dal 16 settembre del 1996. In prima serata fa il pieno di ascolti con C'è posta per te trasmesso la prima volta il 12 gennaio 2000. E ancora Amici, il talent show in onda dal 22 settembre 2001.

Maria De Filippi ci va venire in mente Milly Carlucci. Il suo Ballando va in onda dal 2005. Il Grande Fratello dal 2000, Verissimo dal 1996, due format di successo del Biscione. Tú sí que vales è un po’ più giovane, è in onda dal 4 ottobre 2014. Mentre un altro format che piace molto al pubblico televisivo, il Tale e Quale Show di Carlo Conti, è datato 20 aprile 2012. X Factor e MasterChef, due successi ora di Sky, sono nati nel 2011. Dopo qualche anno di riposo è tornato anche Zelig (la prima puntata è andata in onda nel 1997).

Ma anche fiction, serie tv e soap sono capaci di durare lustri senza intaccare gli ascolti, anzi. Il Commissario Montalbano va in onda dal 1999. Cominciò su Rai2, come del resto Beautiful (prima puntata datata 4 giugno 1990). E che dire di Grey's Anatomy giunta alla diciottesima stagione?

