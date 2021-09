Il servizio pubblico di SkySport

Fa un certo effetto sentire i telecronisti di Sky Sport - con l’enfasi che li contraddistingue da anni - commentare i gol della serie C quando eravamo abituati a sentirli nelle partite della Serie A. Tuttavia, seppure non abbia i diritti del massimo campionato, si può affermare senza essere smentiti che Sky Sport sta facendo un’opera di servizio pubblico perché con i suoi telecronisti ha dato voce a club di grandi città scivolate nel purgatorio delle categorie inferiori, come Palermo, Pescara, Catania, Bari, Foggia, Avellino, Pistoiese, Padova, Cesena, Catanzaro, Taranto e tante altre. Perché non va dimenticato che i tifosi di un club restano sempre fedeli, sia in Serie A sia in Serie C. E meritano di vedere tutte le partite del campionato a cui partecipano. Con telecronache e telecronisti di serie A.





