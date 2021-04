Il segno di Zorzi e Del Debbio con tanto di Corona

Ho fallito in tutto ma non come genitore. A dirlo è Mauro Corona, intervistato per parecchi minuti da Paolo Del Debbio, che in barba a Bianca Berlinguer e al direttore di Rai3 Franco Di Mare, ha fatto il suo show a Dritto e Rovescio su Rete 4 (con tanto di pettinatura alla viva il parroco, ottenuta con lo scoppio delle miccette, e fischio montanaro a chiusura collegamento). Corona ha parlato e commentato di tutto, dai vaccini ai libri scritti da lui e dalla figlia Marianna. Del Debbio l’ha trattato come un superospite, come se avesse davanti un ministro. In verità Corona – nonostante tutti i suoi difetti che non sono pochi – riesce a essere più conciso e diretto di tanti politici.

Un altro personaggio che in questo periodo riesce a far parlare di sé è Tommaso Zorzi. Il protagonista del Gf Vip è ormai lanciatissimo in tv. Passa dalla poltrona dell’Isola dei Famosi a quella del Costanzo Show. E quando Maurizio Costanzo punta su un personaggio la carriera è assicurata. Il suo show “Il Punto Z” - prossimo alla partenza - sarà un successo sicuro. Zorzi è bravo, bisogna ammetterlo. Sa essere pungente come opinionista, è uno showman che sa cantare, ballare, improvvisare, intervistare. Il suo sogno è lavorare nella squadra di Maria De Filippi. Ci riuscirà? Chissà. Se lo raccomanda Costanzo è molto probabile che ci riesca.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA