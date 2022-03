Guaccero, Isoardi, Giandotti, Cardinaletti, Costamagna, Ferrari, Berlinguer, D’Aquino, Parisella: donne Rai al giro di valzer

La stagione estiva è alle porte ma in Rai i responsabili pensano già all’autunno. Con i conduttori (e soprattutto le conduttrici) che potrebbero ballare il valzer. Tra conferme e smentite viaggia la nuova striscia dell’Access Prime Time, la fascia dopo il tiggì della sera, che l’a.d. Fuortes gradirebbe assai, ma che difficilmente potrebbe avere un seguito. Su Rai1 c’è l’inamovibile Amadeus, su Rai2 il Tg2 Post mentre su Rai3 la serie intoccabile (pena interrogazioni parlamentari) di “Un Posto al Sole”. Tra l’altro i vertici di Viale Mazzini spingevano per avere Bianca Berlinguer alla guida della striscia ma la diretta interessata non sembra affatto… interessata. Perché allora non pensare a Emma D’Aquino? Volto noto del Tg1 che dopo anni meriterebbe pure una conduzione, visto che altri conduttori del Tg1 - anche meno noti di lei - sono riusciti ad averla.

Lasceranno la conduzione dei loro rispettivi programmi Bianca Guaccero, Francesca Parisella e Luisella Costamagna. “Detto fatto” avrà una durata inferiore perché sarà preceduto dal programma di Milo Infante e da quello di Pierluigi Diaco. La Parisella tornerà a fare l’inviata dopo la performance da conduttrice tutt’altro che positiva negli ascolti di “Anni 20” (che non si sa ancora se verrà confermato). Ascolti in calo rispetto alle precedenti stagioni anche per la parte di “Agorà” condotta dalla Costamagna. Al suo posto arriva Monica Giandotti.

Altre due novità importanti riguardano Paola Ferrari che condurrà un programma sportivo della domenica pomeriggio e “Unomattina”. La popolare trasmissione del mattino avrà il tempo della diretta più corto. Comincerà alle 9 per poi dopo circa 50 minuti dare la linea a Eleonora Daniele. Dalle 7 alle 9 lo spazio sarà del Tg1 con informazioni, rubriche e Giorgia Cardinaletti in conduzione. Mentre per Unomattina circola il nome di Elisa Isoardi, un gradito ritorno per il pubblico di Rai1.

