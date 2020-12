Se da Giletti anche la psicoterapeuta Andreoli perde la brocca...

Mentre la farsa a puntate tra Brosio e la sua fidanzata continua a non infiammare il pubblico ci pensa Massimo Giletti nella seconda parte di Non è l’Arena a incendiare gli animi. O meglio più che lui - che con la sua conduzione resta lucido e incalzante nelle domande – ci pensano alcuni dei suoi opinionisti che perdono letteralmente la brocca.

Il caso Genovese tiene banco ma mentre stavolta si osserva la pacatezza di Nunzia De Girolamo sul caso, gli animi s’inaspriscono con l’entrata in scena (o meglio in collegamento) della fidanzata di Daniele Leali, che si agita abbastanza da mandare in fibrillazione anche la sua videocamera del pc. Ma quello che più lascia sbalordito è la gran cagnara che si verifica con l’ingresso in studio della giornalista di Libero, Giulia Sorrentino che ha sostenuto in un articolo che le ragazze che vanno alle feste più o meno sanno quali rischi possono correre. Apriti cielo. La psicoterapeuta Stefania Andreoli – ospite fissa da Giletti come esperta - ha letteralmente perso la calma e sono volate parole pesanti, risate isteriche, inviti a studiare di più e anche qualche parolaccia.

In piena cagnara - mentre la Andreoli azzannava verbalmente la Sorrentino che si difendeva replicando con veemenza - ha fatto bene Giletti a dire usciamo da questa storia. Per una volta si può dire viva la pubblicità che almeno interrompe certi interventi tutt’altro che da esperti.

