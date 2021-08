“Generazione Cocoon”, in tv nel cinema e nella musica gli "Over the top" non mollano neanche un centimetro

I 60 anni di Barack Obama ci fanno pensare a quanti over continuano a fare bella figura sia con l’aspetto fisico sia con quello mentale e soprattutto non cedono posizioni continuando a restare sempre in prima fila. Basta guardare la carta d’identità di Jennifer Lopez (52 anni), che grazie al ballo e alla dieta giusta a base di proteine magre (tipo il salmone) ha riconquistato Ben Affleck (48 anni). Per non parlare di Sharon Stone (63enne) che dichiara di non bere caffè né alcol, bibite gassate ed essendo celiaca di mangiare senza glutine. Demi Moore (58 anni) invece ha eliminato i carboidrati. Naomi Cambell, bella come il sole, ha 51 anni, Sabrina Salerno 53, Valeria Bruni Tedeschi 56, Lory Del Santo 63, Monica Bellucci 57, Monica Guerritore 63. E che dire di Marta Flavi, che addirittura ha soffiato su 70 candeline e sembra la stessa persona che conduceva Agenzia matrimoniale.

Tra gli uomini Obama non è il solo a portare bene i suoi 60 anni. La stessa età di George Clooney. Uno in meno di Hugh Grant (61) e uno in più di Tom Cruise (59). Il decano resta Richard Gere (72 anni). Non dimostrano l’età che hanno anche i “nostri” Luca Zingaretti (60 anni a novembre), Alessio Boni (55) e Stefano Accorsi (50) . Enrico Montesano ne ha 76.

Anche in tv gli over vanno forte. A cominciare dal novantenne Piero Angela, agli ottantenni Renzo Arbore, Maurizio Costanzo, Pippo Baudo, alla 70enne Mara Venier, alla 66enne Milly Carlucci. Nel club dei sessantenni troviamo Fiorello, Amadeus, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Alba Parietti, Paola Ferrari e da dicembre anche Maria De Filippi.

E poi ci sono i cantanti. Tanto per fare qualche nome Claudio Baglioni (70 anni), Renato Zero (71), Massimo Ranieri (70). Sono settantenni pure Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Loredana Bertè. Per non parlare di Gianni Morandi, Mina e Adriano Celentano, gli over the top che i 70 anni se li sono lasciati alle spalle da un bel po’. E chiedo scusa a tutti coloro che non ho citato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Agosto 2021, 14:50

