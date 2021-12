Fiction e show in tv, ecco la classifica dei più visti

Fiction e intrattenimento si mangiano le fette più grandi della torta televisiva di questo autunno targato 2021. La più vista è la novità Blanca con una media spettatori di oltre 5,5 milioni e il 25,5% di share. Al secondo posto la nuova stagione di Imma Tataranni con 5,1 milioni e il 24,1%. Sul terzo gradino del podio un’altra fiction targata Rai1, Un Professore con Alessandro Gassmann (4,6 mln e 22,3%). Al quarto posto il programma di intrattenimento più visto, Tu sì que vales con Maria De Filippi su Canale 5, con una media spettatori di 4,4 milioni ma con il 26,6% di share che la colloca al primo posto se si guarda solo la percentuale ascolti. Oltre il 20% di share anche altre due fiction I Bastardi di Pizzofalcone (21,1%) e Fino all’ultimo battito (20,2%) sempre di Rai1 (l’ammiraglia di Viale Mazzini occupa i prime sette posti della specifica classifica, precedendo tre serie di successo di Canale 5 come Storia di una famiglia perbene, Luce dei tuoi occhi e Tutta Colpa di Freud).

Tra gli show sono andati forte Tale e Quale Show (21,9% e 4,1 milioni di spettatori), Ballando con le stelle (22,7% e 3,7 mln), Arena Suzuki con Amadeus (20,8% e 3,7 mln), Zelig su Canale 5 (20,3% e 3,6 mln). Di poco sotto il 20% di share The Voice Senior, Scherzi a parte e Grande Fratello Vip. Ascolti non da boom ma qualità e gradimento al top per Claudio Baglioni e il suo Uà Uomo di Varie Età su Canale 5, e applausi per Da Grande di Alessandro Cattelan, programma troppo innovativo per il pubblico over di Rai1.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Dicembre 2021, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA