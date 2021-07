Il faccia a faccia in tv piace sempre. "Belve", "Ti Sento" e "Stories" di SkyTg24 sono da applausi

Il faccia a faccia o se preferite one to one spopola in tv. Oltre ai maestri Minoli e Costanzo che in pratica hanno coltivato l’intervista a tu per tu con l’ospite, recentemente sono stati apprezzati dal pubblico televisivo anche altri programmi che si sono affidati a questo genere di format. Tanto per fare qualche esempio “Belve” con Francesca Fagnani, “Ti sento” con Pierluigi Diaco, “La Confessione” con Peter Gomez.

Merita una citazione a parte “Stories” perché è un prodotto che fa parte del bouquet di un tiggì, di SkyTg24. Nel programma del vicedirettore Omar Schillaci che conduce con brillantezza, doveroso rispetto e tempi televisivi impeccabili intervengono i big dello spettacolo, in un’intervista-confessione che ripercorre la loro carriera. Abbiamo visto il faccia a faccia con Claudio Baglioni, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Anna Foglietta, Roberto Bolle, Carlo Verdone e altri. La puntata più recente ha visto Gianni Morandi protagonista con tanto di mano fasciata (dopo l’ultima disavventura) e le lacrime agli occhi nel ripercorrere i momenti della sua rinascita artistica al termine del lungo tunnel degli anni ’80. L’artista si è raccontato a Omar Schillaci, dall’infanzia a Monghidoro all’amicizia con Lucio Dalla, la storia d’amore con sua moglie Anna e l’esplosione sui social, dove Morandi è uno dei personaggi più seguiti.

«Adesso abbiamo bisogno di leggerezza - ha sottolineato Morandi - sembra che si sia riaperto qualcosa che ci dà speranza. Leggerezza appunto, e proprio in questo momento è arrivata questa chiamata di Jovanotti che mi dice "c’è un pezzo per te, che vorrei cantare io, ma è meglio se lo canti tu". Mi manda il pezzo e lo incidiamo. Mi fa star meglio – ha detto sorridendo - anche la mano sta meglio con questa canzone”. Il brano in questione si chiama L’Allegria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Luglio 2021, 19:25

