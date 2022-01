Eurovision Song Contest: Pausini-Cattelan-Mika il trio d’attacco di Rai1 per fare gol in Europa

Non c’è solo la corsa al Colle nei ballottaggi più in voga, ma c’è anche la corsa alla conduzione dell’Eurofestival che quest’anno si terrà in Italia, in seguito alla vittoria dei Måneskin nella scorsa edizione, e che vede la Rai in cabina di regia organizzare l’evento di risonanza internazionale. L'Eurovision Song Contest 2022 sarà la 66ª edizione dell'annuale festival canoro. Si svolgerà dal 10 al 14 maggio 2022 presso il PalaOlimpico di Torino.



Dopo che Claudio Baglioni si era offerto come organizzatore dell’evento, ma che anche i big di Rai1 (Amadeus in testa) ci avevano fatto un pensierino, la svolta dell’intrattenimento di Viale Mazzini ha scelto la terna. I prescelti sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Si tratta di un’ottima scelta. Tre super professionisti che sicuramente faranno bene.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Gennaio 2022, 17:59

