Le due nemiche amatissime. Diletta Leotta nel cinepanettone e Paola Ferrari in versione Sharon Stone

Diletta Leotta si dà al cinema e Paola Ferrari accavalla le gambe alla Sharon Stone. Le due “nemiche” della Tv pallonara ancora una volta si trovano illuminate dall’occhio di bue. Diletta partecipa alla nuova edizione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo su Amazon Prime Video e poi la vedremo nel cinepanettone di Natale, nel film con Alessandro Siani attore-regista e Christian De Sica in “Chi ha incastrato Babbo Natale?”.

Non è un esordio assoluto nel cinema per Diletta, avendo recitato una piccola parte nel film di Giampaolo Morelli, “7 ore per farla innamorare”.

Tutti questi impegni potrebbero far pensare a un suo rallentamento con gli impegni con Dazn, tutt’altro invece, lei stessa ha ribadito che non vede l’ora riparta il campionato, visto che per tre anni Dazn farà la parte del leone e Diletta l’asso pigliatutto.

Nei box Ferrari, quelli di Paola, si festeggia il fatto che ancora una volta la giornalista-conduttrice sia uscita rafforzata dagli impegni televisivi. Grande visibilità e super ascolti nel pre e post partita della Nazionale, al contrario della banda RaiSport-Lollobrigida che affonda nelle Notti Europee. Inoltre il video dell’accavallamento delle gambe alla Sharon Stone è diventato virale in mezzo mondo. Dall’Australia all’Europa (tedeschi in primis con la Bild) hanno dato spazio su siti e giornali ai suoi “ops” sexy e agli errori di pronuncia sui nomi dei calciatori degli Europei.

