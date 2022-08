De Martino-Delogu, Diaco, Balivo e Nek le stelle della nuova costellazione di Rai2

Il direttore dell’Intrattenimento Rai, Stefano Coletta, l’aveva promesso. Ed è stato di parola. L’estate 2022 verrà ricordata come il risorgimento di Rai2, una rete lasciata troppo spesso a metà, sospesa tra le sperimentazioni e una programmazione così così che ha registrato picchi solo grazie allo sport e ad alcune serie poliziesche americane. Invece Coletta ha invertito la marcia: ha scelto delle icone che hanno permesso alla seconda rete di trovare un percorso e soprattutto di riconquistare pubblico e ascolti. Stefano De Martino è la cometa di questa nuova via lattea.

Assieme ad Andrea Delogu ha strappato applausi nel "Tim Summer Hits". Nek è stato una scoperta come conduttore tra gli artisti per strada. Caterina Balivo ha contribuito alla rinascita con il suo "Help Ho un dubbio", una delle trasmissioni più fresche di questa calda estate sommersa dalle repliche di Rai e Mediaset.

E siamo in attesa del ritorno di Pierluigi Diaco che è stato - assieme a De Martino il promotore del primo tentativo di rinascita, quello della stagione che va dall’autunno alla primavera. Diaco con il suo pomeridiano "Aspettando Bellamà" ai blocchi di partenza promette ascolti più che buoni, che si preannunciano già dalla striscia. E non è finita: in piena stagione oltre agli artefici della riscossa sono attesi su Rai2 Alessandro Cattelan, Ilaria D’Amico, Alessia Marcuzzi, Elisa Isoardi, la belva Francesca Fagnani.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Agosto 2022, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA