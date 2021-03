Caso D'Urso-De Filippi: come sempre è tutta colpa del copione

Sull'indiscrezione che Barbara d’Urso e Maria De Filippi siano ai ferri corti si sente a distanza l’odore della fake news. Magari non si amano. Tuttavia che sul caso della chiusura anticipata di Live, il programma domenicale di Carmelita, ci abbia addirittura messo lo zampino Queen Mary è ancora più fantasy.

Lo ribadiamo: il programma della d’Urso chiude a fine mese perché Pier Silvio Berlusconi ha ottenuto con una fava due piccioni. Un anno fa - prevedendo che in tempi di Covid non sarebbe stato facile procedere con i consueti ritmi tv - ha preferito mettere in cascina le puntate già registrate di Avanti un Altro, per poi chiedere allo stesso Bonolis qualche prima serata da fare (compresa nell’accordo economico) che gli ha fatto risparmiare qualche soldino (visto i costi di Live). Quindi Bonolis “gratis” e risparmio sulle spese della domenica sera.

Tornando al caso d’Urso-De Filippi va sottolineato che quanto detto da Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, ai microfoni di Live sulla sua partecipazione a Temptation Island farebbe arrabbiare pure un santo. Non a caso la società Fascino Pgt si è rivolta ai legali al fine di tutelare l’immagine e il buon nome della società stessa.

«È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo», è la frase pronunciata da Delle Piane, affermazione che Fascino «contesta fermamente la veridicità di tale grave esternazione che mette in dubbio l’autenticità del programma Temptation Island».

Delle Piane a parte, l'autorete degli autori di Live resta perché avrebbero dovuto sapere quanto avrebbe detto in trasmissione l’ospite. Non a caso Fascino lo ribadisce: «Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset, peraltro con tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia».

Ma tutto questo stupore non è un po’ esagerato? Oppure si pensa che gli autori di programmi come Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Temptation Island stiano lì soltanto per scaldare la sedia? È sempre colpa del copione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA