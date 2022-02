Aridateci in tv Balivo e Isoardi. Meno male che c'è Milly!

Bella presenza. Brave e belle. Sanno condurre e fare ascolti. Hanno una platea che le ammira. Anche sui social vanno forte. Eppure nella tv di oggi sono finite in un girone del purgatorio. Chi sono? Caterina Balivo ed Elisa Isoardi. Che improvvisamente hanno perso i loro appuntamenti quotidiani e ora scalpitano – come meritano ed è giusto che sia – di tornare in onda.

La Balivo che stiamo vedendo tra i “detective” del "Cantante mascherato" è stata chiamata per il secondo anno da Milly Carlucci, la stessa Milly che nella scorsa stagione ha avuto Elisa Isoardi tra le concorrenti di "Ballando con le stelle".

Ma perché – eccetto Milly - non si trova un programma per loro? Possibile? Che cosa hanno fatto di tanto grave per scontare una così lunga assenza dalle telecamere di Rai1? Per il momento si consolano con Instragram (1,4 milioni di follower per Caterina e 629 mila per Elisa). Ma non basta: le rivogliamo in tv.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Febbraio 2022, 20:38

