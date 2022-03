Alla Rai le donne dirigono, a Mediaset conducono la prima serata

Le donne in tv vanno alla grande. Hanno conquistato moltissimi spazi e postazioni. Onore al merito. Sono ormai padrone anche del pallone e del bordo campo (basta guardare le partite su Dazn). Tuttavia c’è da fare un distinguo tra i due broadcaster che vantano i maggiori ascolti. Alla Rai le donne dirigono, a Mediaset conducono i programmi. A Viale Mazzini il presidente è donna (Marinella Soldi), ma sono donne responsabili anche Monica Maggioni (Tg1), Simona Sala (Tg3), Maria Pia Ammirati (RaiFiction), Paola Marchesini (Radio2), Angela Mariella (Isoradio), Alessandra De Stefano (RaiSport), Elena Capparelli (RaiPlay e Contenuti digitali), Silvia Calandrelli (RaiCultura), Roberta Enni (RaiGold). Tra le giornaliste che lavorano o hanno lavorato nei tiggì Bianca Berlinguer conduce Cartabianca, Manuela Moreno Tg2Post e le edizioni dei telegiornali sono spesso condotte da donne (basti pensare a Emma D’Aquino nel Tg1 delle 20, tanto per fare un nome).

In Rai durante il daytime le conduzioni femminili sono numerose (Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Serena Bortone, Marzia Roncacci, Lucia Annunziata, Mara Venier e Francesca Fialdini alla domenica tanto per fare qualche esempio). Dal Preserale in poi le conduttrici spariscono dallo schermo. L’Eredità, Soliti Ignoti e prima serata sono riservati ai soliti noti e alle fiction. Alle donne resta qualche seconda serata sulle altre reti Rai ma tenute ben lontane dal grande pubblico dell’ammiraglia (in prima serata su Rai3 c’è Federica Sciarelli che con il suo Chi l’ha visto? ha la sua succosa fetta di ascolti). L’unica eccezione della prima serata su Rai1 è Milly Carlucci (sempre in cattedra). Poi quando c’è la partita della Nazionale di Mancini si vede Paola Ferrari e se c’è uno speciale del Tg1 Monica Maggioni. Mentre Caterina Balivo ed Elisa Isoardi che hanno condotto per anni diversi programmi sono finite fuori squadra. Per loro non c’è posto neanche nel daytime.

A Mediaset invece sono pochi i posti occupati dalle donne nella governance. Gina Nieri consigliere d’amministrazione e direttrice affari istituzionali e legali, Laura Casarotto è la direttrice di Italia1, Rosanna Ragusa e Anna Broggiato sono condirettrici di Tg4 e Studio Aperto. Siria Magri è la condirettrice di Videonews, la testata giornalista di Mediaset. Sono molte invece le conduttrici delle edizioni dei tiggì, su tutte la decana del Tg5 Cesara Buonamici. Ma ancora meglio le donne vanno nei programmi di approfondimento e informazione delle tre reti generaliste di Cologno. Da Barbara Palombelli a Veronica Gentili. Sopra di tutte c’è sempre la regina Maria De Filippi mentre hanno assunto ormai il ruolo di principesse dello schermo del Biscione Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Poi c’è una certa Barbara d’Urso che sta risalendo la china.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 18:54

