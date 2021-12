L'Attimo Fuggente di Gassmann, Un Professore con una classe doc

Confesso: mi sono emozionato. Ho rivissuto i momenti indimenticabili dell’Attimo fuggente. Quando si sfidano tutti e tutto con l’unico scopo di fare del bene e aiutare a crescere i ragazzi. La serie tv diretta da Alessandro D’Alatri (non chiamatela fiction sennò Alessandro Gassmann ci rimane male) “Un Professore” si è conclusa con un finale lieto e pieno di sentimenti buoni e con una lusinghiera media spettatori di 5 milioni. Oltre al protagonista e a Claudia Pandolfi, sempre puntuale nei suoi personaggi, si sono messi in luce giovani attori per i quali sicuramente si spalancheranno nuovi palcoscenici. Tanto per fare due nomi Damiano Gavino e Francesca Colucci, nei panni rispettivi di Manuel e Chicca sono da lode. Tutta la classe è andata alla grande. Bravo Nicolas Maupas nei panni di Simone, il figlio contestatore del Prof. Ottima la sceneggiatura che ha prodotto una trama sempre accattivante e intrigante con numerosi colpi di scena che hanno tenuto il pubblico appeso al filo della narrazione.

