è il vincitore del Grande Fratello 15 con il 57% delle preferenze. Battuta nel testa a testa conclusivo, il tarzan di Viterbo era il favorito dei bookmaker.annucia il vincitore alla maniera della Dottoressa Giò il suo storico personaggio della fiction che presto tornerà su Mediaset."E' stata un'avventura forte, molto forte, per voi e per me - dice Barbara - Voi sapere che è diventato il mio slogan, quando saluto dico col cuore, perchè il cuore è quello che rivela le emozioni. Questa sera ho deciso di ascoltare i vostri cuori e come la Dottoressa Giò voglio prendere uno stetoscopio per sentire i vostri cuori e cercherò di capire dal battito chi è il vincitore del Grande fratello. Quando sentiremo il battito accelerato sapremo chi è il vincitore".La D'Urso ausculta prima quello di Alberto, si sente il battito, è piuttosto normalePoi si dirige verso Alessi Prete. Ma anche quello della fidanzata di Matteo Gentili batte in modo regolare.E' il cuore del tarzan di Viterbo a battere all'impazzata, che incredulo oltre a urlare di gioia si cimenta in una serie di capriole sulla passerella dello studio; a lui va anche il montepremi di 100 mila euro.