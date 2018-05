Grande Fratello, la produzione entra in diretta nella Casa: «Questi li sequestriamo...».

ha espresso più volte di non apprezzare l'atteggiamento diall'interno della casa delma è proprio l'amicaa trovarlo incoerente. Tra i due oggi ci sono state scaramucce e piccole "scenate" di gelosia per le attenzioni che l'ex di Nina Moric ha concesso alla bella napoletana.«Sei incoerente, ci rimango male quando mi dici che sono gelosa. Mariana mi ha detto che l’hai confidato anche a lei!», dice lei. «Ma perché sono incoerente? Perché le ho messo lo shampoo sui capelli? Ora abbiamo chiarito».In principio sembrano aver chiarito, ma è la figlia dia tornare sull'argomento: «Non mi lamento, ma trovo incoerente il tuo atteggiamento. La cosa che mi dà più fastidio è che da giorni mi chiedi che io ti protegga. Non voglio più parlarti, mi annoiano i tuoi atteggiamenti, non ho più fiducia in te, ci sono troppe criticità nei tuoi comportamenti. Non capisco che giochi fai». «Non è un gioco contro di te, stai diventando un po' pesante. Non ho detto a Mariana che è la donna della mia vita. Io non ho niente da fare, tu dormi come un ghiro, le ho solo tolto le molliche dalla testa e tu mi critichi!», replica Favoloso.Nella diretta di martedìè rientrata nella casa proprio per sottolineare come Favoloso, a cui è palesemente interessata, fosse sempre più vicino a Mariana. Entrambi hanno negato, ma Veronica non sembra essere più convinta del rigore dell'imprenditore.