Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:33

ha ricevuto una bellissima sorpresa all'interno della Casa deldurante la diretta della sesta puntata. Invitata dallain confessionalela figlia divede un video in cui parla della suae fa una confessione choc."Mi ha aiutata tanto. Ha messo dei paletti nella mia vita sregolata, ho smesso di farmi del male, è anche grazie a lei che non mi taglio più". Veronica non trattiene le lacrime, esce dal confessionale, nel salone c'è una felce ( pianta simbolo della loro storia) e un biglietto, con due iniziali: V+V.La seconda "V" è quella della fidanzata Valentina che entra in casa, le due raggazze si abbracciano forte. "Questo è un momento televisivo bellissimo - dice Cristiano - Brave ragazze, amatevi!". "Sono felice perché se anche in questo momento una mamma e un papà di una ragazza omosessuale capisce l'importanza di questo momento, io ho vinto la mia battaglia" conclude la D'Urso.