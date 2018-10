Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

è il secondo concorrente ad essere stato eliminato dalla casa del GF Vip 3 . Un’uscita, preceduta da aspri litigi e parole grosse, ormai una consuetudine in molti reality tv, in nome dell’audience.«I commenti negativi e violenti di Enrico Silvestrin e Maurizio Battista, i nemici della casa, mi hanno danneggiato. Ho subito offese molto gravi».«Il mio passato da bella vita, il mio stile, la camicia col bottone aperto, il sigaro, fanno parte di me e non rinnego nulla. Per 40 anni ho fatto il playboy, lo dico con sincerità, non devo nascondermi. Forse hanno rancore verso il successo che ha fatto parte della mia vita meravigliosa».«Andreotti diceva “in Italia il successo bisogna farselo perdonare”. Mi rimprovero di non essere stato ipocrita. Chi è vittima di pregiudizi, probabilmente, non ha capito la mia trasparenza e mi ha votato».«No, perché ho realizzato il desiderio di provare i due reality più popolari della tv, L’Isola dei Famosi e Gf, quindi ho vinto la sfida».«Lavoravo in una piccola tv romana e fu un sogno quando mi chiamò Pippo Baudo per portarmi a Fantastico, programma di punta della Rai. Poi l’incubo, con l’inchiesta di Vallettopoli, che fu archiviata. Un’ingiustizia riconosciuta, mai riparata e nonostante siano trascorsi 20 anni, continuo a subirne i colpi, ma io sono un gladiatore e non mi arrendo».«Anche se manco dalla conduzione in tv da anni, faccio l’opinionista e può aiutarmi a tenere fresca la mia attività televisiva».«La mia vita è stata un frullatore, tra viaggi e tanti incontri, ma i miei genitori mi hanno trasmesso i valori del rispetto verso la famiglia. Una vita regolare che non si sposava con quello che ho fatto».«Non sento questa mancanza, adoro i bimbi, ma non ho incontrato la donna giusta, ma se capitasse anche domani, d’altronde Chaplin ha avuto un figlio a 80 anni».«Chi usa questa terminologia si qualifica da solo. Il silenzio è la cosa migliore, spero che aiuti lui a riflettere e capire di aver sbagliato».