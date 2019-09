Grande Fratello 2019, Valentina Vignali dal reality alle librerie: «Parlo della malattia e della mia vita

Leggi anche >

Martedì 3 Settembre 2019, 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata una delle protagonista del, diretto con grande successo di ascolti da Barbara D’Urso e ora Valentina Vignali , cestista e influencer, annuncia l’uscita del suo primo libro, “Forti come noi”, che uscirà il prossimo 24 settembre.Valentina lavora al libro da prima del suo ingresso nel reality, racconterà del tumore maligno che gli era stato diagnosticato alla tiroide, ma sarà anche un viaggio nella sua vita: “Da quando sono piccola, nel libro racconterò anche del tumore, tutte le fasi della malattia, come l’ho scoperto, come l’ho affrontato e sconfitto. Spero che la mia testimonianza possa servire a chi sta combattendo. Ma parlerò anche di cose più leggere, dai primi fidanzatini alle marachelle fatte a scuola. Sono contenta ma anche molto emozionata”.Su Instagram ha poi postato la copertina della sua fatica letteraria, seguita da una lunga didascalia di ringraziamenti: “Grazie a tutte le persone – ha aggiunto sul social - che quotidianamente colorano la mia vita e hanno permesso che tutte le cose più belle, pazze e importanti di cui parlo nel libro accadessero. Grazie basket perché mi hai salvato la vita due volte. Grazie anche a voi, che mi sostenete e seguite con affetto tutti i giorni, stavolta spero di essere io utile a voi, soprattutto a tutti quelli che stanno combattendo contro il mostro e cercano la motivazione e la forza. Grazie vita per avermi reso così: un po’ principessa un po’ testa di c*zzo!”.