Tommaso Zorzi e la lite Francesco Oppini: «Mi scoccia parlare di questa roba»

Tommaso Zorzi fa chiarezza sulla presuntalite con Francesco Oppini: «Mi scoccia parlare di questa roba». Il vincitore del Grande Fratello Vip durante una diretta instagram prova a mettere un punto definitivo dopo le voci di crisi tra i due ex concorrenti del reality.

E' stata una delle amicizie più belle di questo ultimo Grande Fratello Vip, eppure sono insistenti le voci di una rottura tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Durante un evento i due si sarebbero completamente ingnorati da qui si sarebbero diffuse voci di un loro litigio.

Durante una diretta Instagram Tommaso Zorzi, che fino ad ora non si era mai espresso in merito, ha deciso di fare chiarezza viste le nulerose domande prorio su Francesco Oppini: «Non ho litigato con nessuno, non ho litigato con Francesco. Mi scoccia anche parlare di questa roba». Caso chiuso? Staremo a vedere.

