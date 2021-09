Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi contro Amedeo Goria: «Andrebbe eliminato, azzarderei curato»

Al Grande Fratello Vip continuano le polemiche per il comportamento di Amedeo Goria. Stavolta a dire la sua arriva l’ex vincitore del reality, l’influencer e neo conduttore Tommaso Zorzi: «Andrebbe eliminato – ha spiegato sul social - azzarderei curato».

Non si placano le polemiche per il comportamento di Amedeo Goria all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Amedeo da quando è entrato nel reality è molto vicino ad Ainett Stephens ma le sue particolari attenzioni stanno cominciando a far mugugnare tanto i coinquilini quanto il popolo social. Ultimante poi il giornalista si è tolto la biancheria intima mentre era a letto con la showgirl, provocando un’altra valanga di polemiche.

A dire la sua sul caso non poteva mancare Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del reality e oggi conduttore. Tommaso ha dato la sua opinione sulle stories del suo seguitissimo account social: «Volevo avvertirvi – ha spiegato - che questa sera sarò ospite del GF Vip Party con mia sorella e Giulia. Mi hanno appena detto le domande. Sarà un’intervista a me, quindi non entrerò nelle dinamiche del Grande Fratello. Anche perché alcune dinamiche mi fanno orrore. Specialmente quelle relative ad Amedeo. Credo che andrebbe semplicemente eliminato e forse anche, azzarderei, curato. Non voglio fomentare un discorso che, come dire, è brutto e fa schifo».

Guenda Goria difende il padre Amedeo

A difendere Amedeo Goria, oltre alla fidanzata Vera Miales, è arrivata la figlia Guenda Goria, che sempre da Instagram ha voluto difendere le intenzioni del padre: «Il suo percorso è appena cominciato! - ha scritto nelle stories - Mi piacerebbe che non venisse perennemente giudicato dai social. Se un giovane bello ci prova sono tutti felici, se lo fa un uomo in là con l’età chiediamo la squalifica. Questa è proprio una caccia alle streghe pesante e priva di ironia. Lui si diverte molto ed è simpaticissimo. Tra l’altro è voluto bene dai suoi compagni d’avventura. Quindi… Sì! Per il momento lo seguo con affetto e mi fa tanto ridere!».

