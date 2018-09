Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2018 00:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le immagini cheha visto durante la seconda puntata dil'hanno profondamente sconvolta. Il comportamento diall'interno del villaggio mettono in crisi Nicoletta che chiede falò di confronto immediato «Ho il vomito, lo schifo». Bettarini non si presenta. Il verò falò è conNicoletta ha 24 anni ed è 22 anni più giovane di Bettarini. Sin dalla prima puntata ha mostrato grande fragilità e gelosia nei confronti del suo fidanzato. Le ultime immagini che vede mostrano Bettarini che balla e si diverte : «Ma perchè deve fare queste scene! Voglio un confronto diretto. Non ce la faccio più». Nicoletta non vuole più aspettare.Simona Ventura informa Stefano Bettarini «Io sono venuto qui per fare un percorso, pensavo fossimo imbattibili». Stefano è turbato. Ma prima di andare al falò Nicoletta deve tornare al pineettu, c'è un nuovo video in cui Bettarini si lamenta :« è viziata, ogni sera cuole andare a cena fuori e non alla trattoria, solo alti livelli. Lei ha dei problemi con se stessa - continua - se si sente inadeguata il problema è suo. Vuoi fare la donna? Vai a cucinare!». «Fai schifo» commenta Nicoletta : «Ho il vomito, lo schifo, portatemi al falò perchè lo vado a prendere per le orecchie. Mi vergogno di avere una persona così accanto. Ma io sono Larini non ho bisogno di lui». Nuicoletta va al falò e abbraccia in lacrime Simona Ventura: «Qui io sono un arbitro - prova a consolarla Simona - la storia è la vostra». «Ho creato un brand per stare con lui, non mi meritavo di vedere questo. Quando ami non pensi all'età, pensi solo all'amore. Simona sto tanto male». «I rapporti a volte arrivano a un bivio, ci sono delle prove che le storie vere superano» dice Simona. «Se non ha accettato avrà le sue conseguenze». Bettarini non si presenta al falò di confronto. «Io non ci voglio arrivare alla fine del programma in queste condizioni». Io Stefano non lo conosco, ci ho fatto due figli - la consola Simona - Stefano è fatto così, cerca delle provocazioni, forse vuole che tu cresca. Devi essere forte per te stessa. Quando c'è amore l'orgoglio si mette da parte». Simona Ventura è misurata e dosa le parole, sa i tasti giusti da toccare, è con lei che Nicoletta ha un intenso falò di confronto. «Provo a tornare al vilaggio, ma non gli permetto di continuare a fare così» . Nicoletta rientra al villaggio.