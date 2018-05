Domenica 6 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «Sono una donna matura, conosco gli uomini e riconosco gli inganni. Siamo una coppia mediatica e spesso ci sono persone che cercano di sfruttare la cosa per acquisire notorietà».L’onorevole, in studio a, difende il fidanzato, ora nella Casa del, dopo la notizia di alcuni messaggi hot inviati da Coccia a Lucia Bramieri.Nessuno scandalo per la Pezzopane, che ride degli sms.«Se un rapporto cambia per un messaggino allusivo, non è una storia sera ma un gioco ed io non sto giocando e credo non lo stia facendo neanche lui».La coppia è unita da quattro anni e la Pezzopane sapeva dei messaggi alla Bramieri.Chi ama di più nella coppia?«Non so quantificare l’amore - conclude - ci vogliamo molte bene e stiamo bene insieme».