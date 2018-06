Stefania Pezzopane torna al Grande Fratello. L'appello per Simone Coccia: «Non gli è stato risparmiato nulla»

Grande Fratello, Lucia Orlando risponde alle lacrime di Simone Coccia: «Mi irriti»

tornerà negli studi delper fare una sorpresa al suoin occasione della finalissima e dopo l'incontro di qualche puntata fa. Questo è uno dei colpi di scena previsti per questa sera, stando alle anticipazioni rilasciate dalla conduttricea Pomeriggio 5. E nel frattempo l'onorevole pubblica suun post per sostenere il suo compagno.«È arrivata la finale del grande gioco, il gf, e a Simone non è stato risparmiato nulla, ha comunque superato 4 nominations ed ora gioca con i Finalisti», è la didascalia che accompagna la foto ufficiale del concorrente.La Pezzopane invita così a votare affinché vinca l'ex spogliarellista e non risponde ai commenti di chi critica la sua eccessiva indulgenza davanti agli pseudo tradimenti di Coccia. L'inquilino della casa più spiata d'Italia ha fatto discutere per i messaggi hot inviati aed Elena Morali. Nella casa, inoltre, non è stato molto amato.L'onorevole però è convinta del suo amore e della sua buona fede. Con il suo aver "superato tutto" si riferisce alle nomination e alle indiscrezioni sul suo passato. In uno degli hastag scrive la parola "bullismo". La parlamentare si è spesa più volte contro la violenza e la discriminazione di ogni genere.