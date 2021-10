Stasera in tv, Gf Vip su Canale 5: Giucas Casella vuota il sacco su Nicola e Miriana? Cosa svelerà

Nella casa del Grande Fratello Vip, Nicola Pisu e Miriana Trevisan si sono resi protagonisti di un momento hot che ha fatto piacere ai fan… ma di certo non a Giucas Casella. Quest’ultimo è stato costretto ad abbandonare il letto e stasera, in puntata, potrebbe vuotare il sacco con Alfonso Signorini. Ecco cosa potrebbe accadere. foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Nicola e Miriana a luci rosse sotto le coperte? I video di quanto successo stanotte nel letto di Giucas Casella

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA