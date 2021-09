Stasera in tv, GF Vip diretta dalla casa su Mediaset extra: è diretta o differita? Ecco la verità

Il GF Vip6 ha preso il via, ma le domande sono ancora tante. Su Mediaset Extra cosa vedranno gli spettatori, la diretta o la differita? A rispondere al quesito ci ha pensato Dagospia. Diversamente dalla precedente edizione la produzione ha deciso di mandare in onda la diretta senza alcun tipo di 'ritardo'. La scelta dello scorso anno era stata fatta per evitare i passi falsi più gravi dei concorrenti, che hanno portato a più di una espulsione. Crediti foto: ufficio stampa Mediaset Music: «Summer» from Bensound.com

