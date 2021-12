Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: Alex Belli entra di nuovo in casa? Ecco le stories pubblicate

Sta per tornare il Grande fratello vip con una nuova puntata in diretta questa sera su Canale 5. Alfonso Signorini è pronto con le sue opinioniste a regalare tante sorprese ai telespettatori e ai concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia. Dopo l'uscita improvvisa di Alex Belli sono in tanti a credere che ci possa essere un suo ritorno, i fan che lo seguono su Instagram non hanno dubbi: troppi indizi lasciano ben sperare. La sua storia con Soleil è davvero finita? Troppe questioni ancora da risolvere. FOTO: KIKAPRESS E UFFICIO STAMPA MEDIASET MUSICA: SUMMER - FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 16:46

