Grande Fratello Vip, "sporco incidente" nella Casa: è caccia al responsabile. Licia Nunez: «Sono furiosa»

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 21:38

La scorsa notte si è verificato un episodio "poco edificante" nella casa più spiata d'Italia. Tutto è cominciato dopo la serata dedicata alla sfilata degli uomini, con le donne in versiona di giudice. Si è fatto tardi e i gieffini iniziano ad andare a letto alla spicciolata.C'è ancora qualcuno che discute in cucina, tra cui Paolo Ciavarro,e Pago. Quando arriva Licia Nunez furiosa.e avrebbe chiamato anche Andrea Denver come testimone. Gli altri gieffini, sgomenti, commentano il fatto. «- esclama Adriana Volpe -». Le fa eco Pago: «». Anche Paolo Ciavarro dice la sua: «».Questa mattina, Licia Nunez è tornata alla carica: «È grave trovare il bagno in quel modo, è una mancanza di rispetto, urina intorno alla tavoletta, escrementi dentro. Ho fatto entrare Denver perché doveva vedere anche lui. Non so come si possa uscire dal bagno e fregarsene.».